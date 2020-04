Covid-19 : les fonds déposés sur le compte 1818 s’élèvent à 191,3 millions de dinars jusqu’au 21 avril 2020

Les fonds déposés sur le compte postal 1818 pour la prévention et la lutte contre le coronavirus s’élèvent à 191,3 millions de dinars jusqu’au 21 avril 2020, a annoncé le comité de gestion du compte des fonds de participation numéro 6 (compte pour la prévention contre les pandémies sanitaires) lors d’une réunion tenue aujourd’hui.

Le procès-verbal de la première réunion du comité, tenue le 08 avril 2020 courant a été adopté au cours de cette réunion qui a été présidée par le ministre de la santé Abdellatif Mekki.

Les participants à la réunion ont formulé un certain nombre de propositions à l’adresse du Comité, concernant le déblocage d’une somme de 50 millions de dinars pour l’acquisition d’équipements médicaux, de sérums et de réactifs médicaux.

Cette réunion s’est déroulée en présence de Samir Majoul, président de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), et de Abdelkarim Jrad, secrétaire général adjoint de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) ainsi que des représentants du ministère des Finances, du Commerce, et des Affaires sociales, et ceux des différentes directions générales du département de la Santé.