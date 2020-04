Covid-19 : le confinement total a renforcé la domination masculine et la violence contre les femmes

L’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD) a estimé que la propagation du nouveau coronavirus et le confinement total ont ” renforcé la domination masculine et détérioré la condition feminine “, soulignant l’augmentation du taux de violences physique, psychologique, économique et sexuelle contre les femmes, le lourd fardeau des corvées domestiques et le déclin des services de santé, en particulier ceux liés à la santé sexuelle et génésique.

Dans un communiqué publié mardi, l’ATFD a appelé le gouvernement à prendre des mesures urgentes afin de faire face à la pauvreté, la violence et la discrimination contre les femmes et à introduire les besoins de la femme dans les plans et programmes de lutte contre le coronavirus.

“Bien que le gouvernement ait pris un certain nombre de mesures sociales, de nombreuses femmes souffrent de l’absence d’informations sur les critères et les procédures d’obtention d’aide, ainsi que du manque de coordination pour faciliter l’accès de toutes les femmes à ces informations”selon ce communiqué.

L’association a aussi appelé le ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Personnes âgées à mettre en place une stratégie urgente impliquant les associations féministes, les ministères concernés et les médias publics et privés pour définir des mécanismes exceptionnels et urgents pour faire face à l’aggravation de diverses manifestations de la domination masculine, appelant le ministère de l’Intérieur à faire preuve de plus de fermeté dans le traitement des plaintes déposées par des femmes victimes de violence.

Elle a aussi dénoncé l’absence d’une volonté politique visant à responsabiliser les employeurs pour la protection des employées dans les différents secteurs. L’association a notamment appelé le ministère de la santé à continuer à fournir les services de soins aux femmes victimes de violence, en mettant à leur disposition un circuit spécial dans tous les hôpitaux publics.