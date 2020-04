Tunisiens en France : Lilia Bellil met en place 3 cellules de crise pour lutter contre le coronavirus

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, la députée de Qalb Tounes a pris l’initiative de mettre en place 3 cellules pour assister les familles et les étudiants tunisiens résidents dans différentes régions de sa circonscription de France 1 (Paris, Lille et Strasbourg).

Le nombre de bénéficiaires des aides alimentaires et matérielles a atteint 100 famille, a précisé la députée dans une publication sur sa page officielle Facebook.

Par ailleurs, Lilia Bellil a invité ses concitoyens à faible revenu à l’étranger et qui ont besoin de soutien à prendre contact avec elle via son e-mail: Lilia.bellil@arp.tn afin qu’elle puisse leur fournir ce dont ils ont besoin et écouter leurs différentes préoccupations.

Dans le même contexte et afin de protéger les cadres médicaux et paramédicaux de l’infection, la députée a fourni, au cours de cette semaine, 50 000 masques médicaux au profit de nombreuses personnes dans les régions de Béja, Jendouba, Sidi Bouzid et Gafsa, et ce en coordination avec ses collègues députés Qalb Tounes représentants de ces régions.

Il est a noter que Lilia Bellil est la vice-présidente de la Commission du règlement intérieur, de l’immunité, des lois parlementaires et électorales, et le rapporteur adjoint de la Commission des Tunisiens à l’étranger à l’ARP.