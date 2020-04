Covid19 : arrivage d’un nouveau lot d’équipements médicaux

Un nouveau lot d’aides en équipements médicaux est arrivé ce matin à bord d’un avion de la compagnie aérienne éthiopienne. Une délégation du ministère de la santé s’est déplacée pour superviser la réception de ce don, lit-on dans un communiqué du ministère de la santé.

Il s’agit, selon la même source, d’un don de la République de Chine et de l’Organisation Mondiale de la Sante (OMS) qui regroupe notamment des outils d’analyse et de dépistage, des tenues médicales en plus de matériaux de respiration et de gants médicaux.