Tunisie – Commerce : 1114 infractions relevées entre le 1er et le 7 avril 2020

Les équipes de contrôle économique relevant du ministère du Commerce, ont effectué, entre le 1er et le 7 avril 2020, environ 9737 visites de contrôle qui ont permis de relever 1114 infractions pour non respect des prix, pratiques de monopole, spéculation sur les produits subventionnés et atteinte à l’intégrité des transactions commerciales.

Selon un communiqué publié mercredi, par le ministère du Commerce, ces opérations de contrôle ont permis de saisir 156 tonnes de semoule, 62 tonnes de farine, 55 tonnes de pâte alimentaire, 63 tonnes de produits fourragers, 11 tonnes de produits alimentaires et 2 tonnes de sucre subventionné.Les équipes de contrôle ont également, saisi 16462 litres d’huile végétale subventionnée, 2480 litres de lait, 3600 œufs, 1 tonne de fruits et légumes, 291 unités de produits paramédicaux, 5400 litres de détergents et 2972 paquets de cigarettes.A l’issue de ces visites, les autorités compétentes ont arrêté deux contrevenants et pris 12 décisions d’interdiction d’approvisionnement en produits subventionnés et 9 décisions de fermeture de locaux commerciaux.