CMR : Nouvelles mesures pour endiguer la propagation de la pandémie

Un conseil ministériel restreint (CMR) tenu, mercredi, sous la présidence du chef du gouvernement Elyes Fakhfakh a décidé de nouvelles mesures pour contrer la propagation de la pandémie de coronavirus.

Il s’agit de :

-Organiser l’opération d’attribution des permis de circulation

-Infliger une amende aux citoyens qui ne respectent pas les dispositions du confinement

-Interdire la circulation entre les gouvernorats et isoler les régions, déclarées par le ministère de la Santé, zones infectées.

-Décréter, vendredi 10 avril 2020, jour de congé exceptionnel pour réduire le trafic de la circulation, sauf cas de force majeur.

-Créer une équipe de travail au niveau du ministère de l’Industrie et des PME composée de représentants des différents départements ministériels concernés, et de la Douane pour fabriquer des bavettes, fixer leur prix et assurer leur écoulement sur le marché national.

A cette occasion, le chef du gouvernement a appelé à soutenir l’effort national pour lutter contre le nouveau coronavirus et à faire respecter le confinement total ainsi que toutes les mesures qui y ont été imposées.

Selon un communiqué, le conseil ministériel restreint a été consacré au suivi de l’évolution de la situation épidémiologique dans le pays et aux mesures qui ont été prises à cet effet.