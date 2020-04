Confinement général : création d’une commission de lutte contre la violence à l’égard des femmes et des enfants

Lors d’une séance de travail tenue mercredi en présence de la ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des séniors, Asma Sehiri, il a été convenu de créer une commission qui regroupera tous les intervenants dans le domaine de la lutte contre la violence à l’égard des femmes et des enfants et dont les activités se poursuivront pendant toute la période de confinement sanitaire général.

Organisée à distance avec la participation du délégué général de protection de l’enfance, la représentante du ministère de l’intérieur, les directeurs des centres d’écoute et d’accueil des femmes victimes de violence et des présidents d’associations partenaires dans le domaine de lutte contre la violence, la réunion a été aussi l’occasion de discuter les moyens de développer les services fournis par le numéro vert (1899) ainsi que les différentes questions liées à la violence contre la femme et l’enfant.

Une réunion de travail devra se tenir dans les prochains jours avec les représentants des différents ministères concernés par la lutte contre la violence à l’égard des femmes et des enfants.