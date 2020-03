Tunisie : Pas d’année blanche ni de passage automatique

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a affirmé son attachement à la préservation des acquis universitaires pour garantir la crédibilité des diplômes et son refus catégorique du passage automatique et du recours à une année blanche.

Dans un communiqué publié, samedi, le ministère fait part de son souci d’assurer la poursuite des cours universitaires durant la période de confinement général et de couvre feu, faisant part de son appui à tous les efforts déployés par les présidents d’université, les doyens, les directeurs, les structures pédagogiques, les professeurs, les administrateurs et les ouvriers et les exhorte à continuer d’œuvrer pour faire réussir la communication pédagogique à distance sous toutes les formules mentionnées dans la circulaire n14 de l’année 2020.

Le ministère a appelé à se référer à cette circulaire pendant l’interruption des cours pour assurer le minimum de communication pédagogique entre les étudiants et les enseignants tout en veillant à généraliser le libre accès aux plateformes numériques des universités et à trouver les solutions adaptées aux étudiants qui ne peuvent pas accéder à ces plateformes faute de réseau.

Le ministère ajoute que les cours présentiels demeurent le fondement du système de formation universitaire, appelant à les assurer pour compléter l’enseignement à distance à tous les étudiants sans exception, pendant une période qui sera déterminée ultérieurement en concertation avec toutes les parties et en fonction de l’évolution de la situation sanitaire dans le pays. Les étudiants passeront les examens présentiels après avoir bénéficié d’une période de révision raisonnable en fonction des spécificités de chaque formation, lit-on de même source.

Ces mesures prises par le ministère de l’Enseignement supérieur en concertation avec toutes les parties concernées s’inscrivent dans le cadre de la situation exceptionnelle que traverse le pays à l’instar du monde entier suite à la propagation de Coronavirus.