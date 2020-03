Coronavirus : Le manque de conscience quant au danger de la pandémie derrière le non respect par certains citoyens du confinement sanitaire général

Le manque de conscience quant au danger de la pandémie du Coronavirus, est la cause principale derrière le non respect par certains citoyens du confinement sanitaire général, décrété par le Conseil de sécurité national afin de contenir la propagation du virus, a déclaré, vendredi, le porte-parole officiel de la Garde nationale, Houssem Jebabli.

Dans une déclaration à la TAP, Jebabli a indiqué que ce comportement entrave les efforts déployés par les autorités pour affronter la maladie. Un grand nombre de citoyens ont fait montre d’insouciance par rapport au décret du couvre-feu et au confinement général, a-t-il poursuivi, ce qui a conduit, selon lui, au durcissement des mesures dissuasives et à une application plus stricte de la loi contre les contrevenants”.

Jebabli a souligné que les unités de la Garde nationale ont procédé à la saisie d’un grand nombre de permis de conduire et de cartes grises pour faire respecter le couvre-feu, outre la fermeture d’un certain nombre de cafés et de locaux commerciaux.

Il a signalé que les données sur les comportements relatifs au non respect de certains citoyens de la loi sont périodiquement analysées à un moment où la Tunisie enregistre une augmentation des cas de contamination horizontale.

Le ministre de l’Intérieur Hichem Mechichi avait indiqué, hier jeudi, que son département est mobilisé pour soutenir les efforts nationaux en matière de lutte contre le Covid-19.

Il a ajouté que des patrouilles sécuritaires ont été déployées sur tout le territoire, appelant les Tunisiens à se conformer aux consignes du confinement qui sera désormais appliqué avec plus de fermeté.

Le ministre a fait savoir que 724 infractions du couvre-feu ont été enregistrées et leurs auteurs poursuivis en justice. Dix huit moyens de transport ont été saisis, a-t-il dit.

Le ministre a, également, affirmé concernant les infractions liées au confinement total que 584 procès verbaux ont été rédigés et 453 personnes ont été arrêtées, en plus de la fermeture de 539 locaux (restaurants, bars, cafés et autres).

Selon les forces de l’ordre, 274 violations du confinement total ont été relevées, plus de 5 mille permis de conduire et 5388 cartes grises retirés.