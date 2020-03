Tunisie : Des mesures sanitaires pour éviter la propagation du Coronavirus dans les centres d’hébergement des réfugiés

Le haut-commissariat des nations unis pour les réfugiés (UNHCR) a annoncé que des mesures sanitaires et préventives ont été prises pour éviter la propagation du coronavirus dans les centres d’hébergement des réfugiés et demandeurs d’asile en Tunisie.

Des produits sanitaires et équipements ont été fournis aux lieux de regroupements et centres d’hébergement des réfugiés, notamment à Medenine et Zarzis en vue de soutenir les efforts de l’Etat dans la prise en charge des réfugiés, selon un communiqué publié conjointement par le Bureau du UNHCR à Tunis et ses partenaires à savoir, l’institut arabe des droits de l’homme, le conseil tunisien pour les réfugiés et l’association tunisienne pour la gestion et l’équilibre social.

Selon ce communiqué, les opérations de désinfection et de nettoyage des centres d’hébergement ont été intensifiées avec l’aide et l’apport des réfugiés. Des campagnes de sensibilisation sont menées à travers des documents et dépliants comportant des informations sur les méthodes de prévention et les règles d’hygiène qui ont été distribués aux personnes hébergées ainsi qu’à travers des sms et des vidéos diffusées sur les pages de l’institut arabe des droits de l’homme dans les trois langues (arabe, français et anglais).

Un médecin sera disponible sur place dans tous les centres d’hébergement des refugiés à raison de 4 heures par jour pour assurer la sensibilisation et les soins et 3 logements stérilisés abriteront les cas soumis à l’isolement sanitaire et ce, en collaboration avec les autorités tunisiennes, lit-on dans ce communiqué.