Tunisie – Alerte météo : Des vents forts attendus à partir de mardi

Des vents forts souffleront à partir du mardi 24 mars 2020 sur les régions côtières et du Sud avec une vitesse variant entre 60 et 80 km/h et atteignant temporairement 100 km/h en rafales, avec des phénomènes de sables.

Des pluies sont également attendues sur la plupart des régions à partir de mardi après-midi. Ces pluies seront temporairement intenses et en quantités localement importantes à partir du mercredi 25 mars 2020 matin, notamment sur les régions du nord et du centre, avec des chutes de grêles par endroits.Les températures seront en baisse ; les maximales varieront entre 10 et 14 C° et seront de l’ordre de 5 C° sur les hauteurs ouest.