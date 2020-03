Coronavirus – Urgent : le bilan passe à 89

Le bilan des cas de contamination par le coronavirus confirmés est passé à 89 cas, a annoncé lundi la directrice de l’observatoire national des maladies nouvelles et émergentes Nissaf Ben Alaya.

Sur 126 analyses effectuées, 14 nouveaux cas ont été testés positifs le 22 mars 2020. Il s’agit de 29 cas local et 60 cas importés, a-t-elle précisé.

Les cas de contamination sont répartis sur 16 gouvernorats comme suit : 16 cas à l’Ariana, 2 cas à Kairouan, 1 cas à Gafsa, 3 cas à Mahdia, 29 cas à Tunis, 2 cas à Bizerte, 5 cas à Tataouine, 5 cas à Sousse, 5 cas à Monastir, 8 cas à Ben Arous, 5 cas à Médenine, 4 cas à Sfax, 1 cas à Kebili, 1 cas à Gabes et 1 cas à Nabeul, 1 cas à la Mannouba.

Onze (11) personnes contaminées ont été hospitalisées jusqu’à aujourd’hui, a-t-elle ajouté rappelant qu’un seul cas a été guéri.

Jusqu’au 22 mars 2020, environ 14 000 personnes ont été placées en auto isolement, dont plus de 5000 qui ont terminé la période d’auto isolement et environ 8800 respectent encore cette mesure sanitaire, a rappelé la même source.

Ben Alaya a précisé que 3 personnes sont décédées des suites d’une contraction du coronavirus, jusqu’au dimanche, 22 mars 2020. le premier cas de décès a été enregistré à Sousse. Il s’agit d’une femme de 72 ans arrivée de la Turquie et décédée le 18 mars.

Le deuxième cas a été enregistré à Sfax, il s’agit d’un homme septuagénaire décédé le 21 mars. Le troisième cas a été enregistré à l’Ariana, il s’agit d’un homme de 60 ans décédé le 22 mars.

Ben Alaya a dans ce contexte noté l’existence de plusieurs défaillances dans l’application des mesures annoncées par l’Etat et liées, principalement, au confinement total, notamment dans les zones contaminées. Elle a, par ailleurs, mis en garde contre la non – application de la loi et du confinement total. ” En cas de non application chaque tunisien risque de perdre un de ses proches et aucune famille ne sera à l’abri”, a-t-elle regretté.

La lutte contre ce virus est une responsabilité partagée entre les citoyens et les différentes parties intervenantes, a-t-elle souligné.