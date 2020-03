Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) : Versement des pensions

La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a annoncé jeudi qu’à titre exceptionnel, les personnes qui n’ont pas été payées au quatrième trimestre de 2019 pour non présentation des documents périodiques exigés, auront leurs pensions familiales et leur salaire unique.

La CNSS a appelé, dans un communiqué, ses affiliés sociaux à ne pas se rendre à ses bureaux régions et locaux et à reporter le dépôt des documents périodiques exigés à une date ultérieure et ce, à titre préventif pour éviter la propagation du coronavirus dont 38 Tunisiens ont été infectés à ce jour selon le ministère de la santé.

A rappeler que la CNSS avait annoncé l’avancement du versement des pensions de retraite au profit des personnes âgées de 80 ans et plus à jeudi et à samedi 21 mars pour les personnes âgées entre 75 et 79 ans étant donné que le vendredi coïncide avec la fête de l’indépendance.

Un site web, pension.poste.tn a été également mis à la disposition des personnes âgées de plus de 75 ans pour leur permettre de formuler une demande en ligne pour la réception de leurs pensions chez eux afin d’éviter l’encombrement dans les bureaux de poste et limiter le contact pour lutter contre la propagation du virus.

Il a été aussi décidé de prolonger le versement des pensions de vieillesse, d’invalidité et de veuvage pour ceux qui ont dépassé les 55 ans et qui reçoivent leurs allocations par virement bancaire ou postal à la fin du mois de juin prochain.

Les bénéficiaires de ces pensions sont appelés à reporter le dépôt de leurs documents périodiques exigés au mois de juin 2020, rappelle la CNSS.