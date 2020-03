Tunisie : L’UGTT appelle à mettre en place des mesures strictes pour garantir l’application du confinement total

L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a appelé samedi, dans un communiqué, le Président de la République et le Chef du gouvernement à expliquer avec précision le confinement total et à mettre en place des mesures strictes permettant de l’appliquer.

L’UGTT estime que les décisions annoncées vendredi manquent de clarté et appelle à interdire les rassemblements et à suspendre toutes les activités non vitales dont notamment les moyens de transport qui demeurent encombrés.

En outre, l’organisation syndicale souligne la nécessité de sanctionner toute personne qui enfreint les mesures de confinement tout en précisant les cas de force majeure.

Dans ce contexte, l’UGTT a dénoncé la perte de contrôle de l’Etat vendredi sur des Tunisiens de retour des pays où s’est propagée l’épidémie du coronavirus au moment où les structures sanitaires clament le respect du confinement pour endiguer la pandémie.

Dans ce sens, elle a tenu le gouvernement pour responsable de ce qui s’est passé vendredi soir à l’aéroport de Tunis Carthage appelant à suspendre tous les vols aériens et à élaborer une liste nominative des personnes qui ont refusé de se soumettre au confinement afin que les gouverneurs, les forces militaires et sécuritaires en soient informés.

L’UGTT a appelé les citoyens concernés à se conformer aux mesures de confinement pour protéger leur santé et celle de leur famille.

Par ailleurs, l’organisation syndicale a mis l’accent sur l’importance de mettre en place une stratégie pour garantir l’approvisionnement et le contrôle des circuits de distribution des produits alimentaires de base et à considérer toute opération de spéculation comme étant un crime et non pas une simple infraction.

” Il convient aussi de prendre des mesures sociales urgentes au profit des personnes qui ont perdu leurs emplois et à mobiliser tous les moyens financiers au profit des hôpitaux publics afin de réussir à endiguer la pandémie “, ajoute le communiqué.

L’UGTT recommande aussi la publication, dans les plus brefs délais, d’une loi ou d’un décret gouvernemental pour imposer une fiscalité ascendante sur les richesses qui sera destinée à appuyer les hôpitaux publics dans leurs efforts de lutte contre le coronavirus.