Tunisie : L’approvisionnement en pâte alimentaire sera assuré de manière permanente

Le DG de la concurrence et des recherches économiques, Yasser Ben Khalifa a indiqué que l’approvisionnement en pâte alimentaire sera garanti de manière permanente à partir de vendredi dans tous les espaces commerciaux et chez les commerçants de gros et de détail pour répondre aux besoins des consommateurs en pain durant tous les jours de la semaine.

Réunis jeudi avec les membres de la chambre nationale des minoteries et ceux des boulangers, Khalifa a précisé dans une déclaration à l’agence TAP que la pâte alimentaire sera fournie même durant les jours fériés et le weekend, normalement jours de repos. La situation actuelle nécessite la poursuite du travail durant tous les jours de la semaine, a-t-il encore indiqué.

Et d’ajouter que certains grands espaces commerciaux ont commencé vendredi à commercialiser le sucre en vrac et les produits agricoles frais ( légumes et fruits), en attendant qu’ils soient vendus par la suite dans les autres magasins.

D’après Ben Khalifa, depuis le 17 mars 2020, la production de blé dur nécessaire à la production de semoule, du couscous et de la pâte a augmenté passant de 950 mille quintaux à 1 million 100 mille quintaux, soit une hausse de 150 mille quintaux.

De même, la production de blé tendre destiné à la production de la farine de pain est passée de 950 quintaux à 1050 quintaux, soit une hausse de100 quintaux.

Le ministère a injecté quotidiennement 300 mille litres de lait de plus ce qui représente une moyenne de 2 millions de litres, contre 1 million 700 mille litres auparavant.

Ben khalifa a appelé les consommateurs à éviter la frénésie d’achat des produits de consommation, expliquée par leur crainte de la propagation du coronavirus, car ces pratiques vont causer une perturbation au niveau des circuits de distribution et favoriseront les pratiques de monopole et la hausse des prix.

Il a rassuré que les marchés de gros et les espaces commerciaux poursuivront l’approvisionnement en produits de première nécessité.