Tunisie – Coronavirus : Le bilan des cas contaminés passe à 54

Le bilan des cas de contamination par le coronavirus confirmés est passé à 54 cas, a annoncé vendredi la directrice de l’observatoire national des maladies nouvelles et émergentes, Nissaf Ben Alaya lors d’un point de presse.

Il s’agit de 18 cas local et de 36 cas importés, a-t-elle précisé, rappelant que la Tunisie a aussi enregistré la guérison du premier cas atteint par le virus.

Sur 79 analyses effectuées jeudi, le 19 mars 2020, 15 cas ont été testés positifs, a-t-elle encore ajouté. Selon Ben Alaya, toutes les personnes sont prises en charge.

Les cas sont répartis sur 13 gouvernorats comme suit : 13 cas à l’Ariana, 2 cas au Kairouan, 1 cas à Gafsa, 3 cas à Mahdia, 17 cas à Tunis, 2 cas à Bizerte, 4 cas à Tataouine, 4 cas à Sousse, 3 cas à Monastir, 2 cas à Ben Arous, 1 cas à Médenine, 1 cas à Sfax et 1 cas à Nabeul.

Sept personnes, parmi les cas contaminés, ont été hospitalisées : 4 ont été hospitalisés à l’hôpital Abderrahmen Mami de l’Ariana et 3 sont à l’hôpital Farhat Hached de Sousse.

La moyenne d’âge des personnes contaminées est de 45 ans, a révélé Ben Alaya expliquant que l’âge des personnes contaminées varie entre 3 mois et 83 ans. Selon elle, la moitié des personnes contaminées sont des femmes. Sur les 54 cas, 44 sont de nationalité tunisienne.

Jusqu’au 19 mars 2020, environ 11 000 personnes ont été placées en auto isolement, dont 3340 qui ont terminé la période d’auto isolement et plus de 7560 respectent encore cette mesure sanitaire, selon la même source.

Ben Alaya a, par la même occasion, affirmé que le nom de Lotfi Mraihi ne figure pas sur la liste des noms des personnes ayant effectué des analyses sur le coronavirus auprès des laboratoires de référence.

” On ne peut parler de zone contaminées que quand on a plus de 10 cas de contaminations confirmées dans une zone géographique restreinte “, a-t-elle précisé, estimant que le recours au confinement dans certaines régions est possible.

” Le confinement total dans toutes les régions nécessite, quant à lui, les concertations et l’intervention de toutes les autorités de tutelle “, a-t-elle poursuivi.

Ben Alaya a aussi souligné que l’enterrement des personnes contaminées obéit à un certain nombre de règles et mesures exceptionnelles.

Rappelons qu’une septuagénaire arrivée de la Turquie est décédée mercredi à Sousse après avoir été contaminée par le coronavirus. Il s’agit du premier décès d’un cas contaminé en Tunisie, selon Ben Alaya qui avait souligné que la Tunisie risque de passer à la 3ème phase épidémiologique en cas de non application et du non respect des mesures préventives annoncées par l’Etat.