Tunisie – Alerte météo : Pluies provisoirement intenses et vents forts

Des pluies temporairement orageuses et parfois intenses sont attendues sur le sud, à partir de vendredi soir et demain samedi 21 mars 2020. Ces pluies intéresseront progressivement, le centre et le nord, a indiqué, vendredi, l’Institut national de la météorologie (INM) dans un bulletin spécial.

Les quantités de pluie varieront entre 30 et 50 mm et atteindront localement 70 mm notamment dans les régions du centre avec des chutes de grêle par endroits.

Des vents forts, seront enregistrés, sur les régions côtières et accompagnés localement de phénomènes de sable, avec des vitesses variant entre 50 et 70 km/h et atteignant temporairement 90 km/h, en rafales.