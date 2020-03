Monastir-Aéroport : Evacuation de touristes et de Tunisiens résidents à l’étranger

L’Aéroport international Habib Bourguiba de Monastir a enregistré, entre le 16 et le 19 mars 2020, l’évacuation de 965 touristes et Tunisiens résidents à l’étrangers, à bord de 6 vols, à destination de Paris-Orly en France, Düsseldorf et Cologne en Allemagne et Helsinki en Finlande, fait savoir, vendredi, à l’agence TAP, Jalel Chouchane, chargé de communication à TAV-Tunisie (gestionnaire de l’aéroport).

Durant la même période, le nombre de Tunisiens non-résidents à l’étrangers qui ont été évacués, vers l’aéroport de Monastir, a atteint 68 personnes réparties sur trois vols de provenance de Paris, Cologne et Düsseldorf.

L’évacuation des Tunisiens et des touristes s’achève ce vendredi, 20 mars 2020, selon le ministère du Transport et ce, par mesure de prévention contre les risques de contamination au Covid-19.