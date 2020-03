Le ministère des Affaires étrangères mobilisé pour assurer le rapatriement des Tunisiens non résidents bloqués à l’étranger

Le ministère des Affaires étrangères a indiqué qu’il met tout œuvre, en coordination avec les ministères de la Défense, de la Santé, du Transport, de l’Office de l’aviation civile et des aéroports (OACA); et de toutes les parties concernées, à suivre la situation des Tunisiens non résidents bloqués dans certains pays pour leur permettre un rapatriement, si nécessaire.

Ces dispositions interviennent dans le cadre de la stratégie nationale de prévention de la propagation du Covid-19 et de la mise en œuvre des mesures adoptées à cette fin par le chef de l’Etat et le gouvernement. Les services relevant du département des Affaires étrangères ainsi que les missions diplomatiques et consulaires tunisiennes sont en contact avec les autorités des pays concernés afin d’assurer le rapatriement des Tunisiens non résidents dans les meilleures conditions et le plus rapidement possible, indique un communiqué rendu public, mercredi, par le ministère.

A ce propos le ministère souligne que tous les Tunisiens de retour dans le pays doivent obligatoirement se soumettre à un confinement, comme l’exigent les mesures de prévention du Covid-19.

Toutes les missions diplomatiques et consulaires tunisiennes sont mobilisées pour assurer l’encadrement requis aux Tunisiens à l’étranger et les informer sur les mesures préventives du Coronavirus, souligne la même source.