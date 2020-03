Tunisie : Le chef de l’Etat s’entretient avec le président de l’ARP

Le président de la République, Kais Saied a reçu, mardi soir, au palais de Carthage, le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Rached Ghannouchi.

L’entretien a porté sur “l’évolution de la situation générale du pays, en particulier concernant le Coronavirus qui constitue une menace pour la Tunisie et pour tous les pays”, lit-on dans un communiqué de la présidence de la République.

Il a été convenu de la nécessité “d’élever le niveau de précaution face à cette menace et de l’affronter efficacement”, ajoute la même source.

Cité dans le communiqué, le président de l’ARP a souligné l’importance de la stratégie adoptée et les réalisations accomplies jusqu’à présent au niveau médical, se disant confiant en “la capacité de la Tunisie d’affronter le Coronavirus et de le vaincre grâce à la solidarité de l’Etat, de la société civile et des partis”. L’important, a-t-il ajouté, est de ne pas sous-estimer la gravité de ce virus et d’agir selon une seule stratégie.

Ghannouchi a appelé à la nécessité de “se conformer aux mesures annoncées et de limiter les déplacements, sauf pour des raisons de première nécessité”.