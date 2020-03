Tunisie : Démarrage du travail à domicile dans tous les bureaux d’emploi et du travail indépendant

Le ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Fethi Belhaj, a annoncé, mardi, le démarrage du travail à domicile dans les différents bureaux d’emploi et du travail indépendant, en prévention contre le Coronavirus, notant que le travail dans ces bureaux se limitera aux services qui nécessitent une présence physique des demandeurs d’emploi, après la fixation d’un rendez-vous à l’avance.

Dans une déclaration à la TAP, dans le cadre du suivi de l’application de cette mesure au bureau d’emploi et du travail indépendant à l’Ariana, Belhaj a indiqué que “la situation sanitaire exceptionnelle dans le pays, nécessite des mesures qui seraient à même de réduire l’encombrement dans ces bureaux pour prévenir toute contagion, notant “le report des sessions de formation et de la formation continue relevant du ministère de tutelle, à des dates qui seraient fixées ultérieurement, outre la stérilisation de tous les lieux du travail, la fourniture du gel désinfectant et la poursuite des campagnes de sensibilisation.

Le ministre de l’Emploi a appelé dans ce contexte les protestataires observant un sit-in devant le siège du ministère, de lever leur sit-in afin de se prémunir contre le virus, soulignant la disposition du département de l’emploi à mettre à leur disposition des bus pour qu’ils puissent regagner leurs régions d’origine.

Concernant les foyers relevant du ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Belhaj a indiqué que toutes les mesures ont été prises afin de garantir la résidence et les services de restauration pour environ 530 étrangers résidant en Tunisie, outre l’aménagement des foyers dans l’objectif de les préparer à accueillir les éventuels cas de contamination par le virus, en coordination avec le ministère de la Santé”.

De son côté, le président du bureau de l’emploi et du travail indépendant de l’Ariana, Lassad Khedher, a souligné la diminution du nombre des demandeurs d’emploi et des services liés à la formation professionnelle dans ce bureau, à hauteur de 80%, faisant savoir que “le demandeur d’emploi peut consulter les différents services et offres d’emploi et mettre à jour son inscription via le site internet emploi.nat.tn”.