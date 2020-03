Coronavirus : Le ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi met ses dortoirs à la disposition du département de la Santé

Le ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi a décidé, de mettre tous les dortoirs relevant de l’Agence tunisienne de la formation professionnelle (ATFP), à la disposition du ministère de la Santé, pour les exploiter en cas de besoin, en soutien aux efforts nationaux de la lutte contre le Coronavirus.

Dans un communiqué publié, mardi, le département de la Formation professionnelle et de l’Emploi, a annoncé la création d’une cellule de suivi de l’évolution du Coronavirus, disposant de prérogatives décisionnelles, qui prend en charge l’application et le suivi de la mise en œuvre de toutes les mesures adoptées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus sur le double plan central et régional et au niveau des structures relevant du ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi.

Le ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi a affirmé dans ce sens que la cellule de suivi demeurera en session permanente et en contact avec toutes les structures du département, sur tout le territoire, en prévention de toute urgence.