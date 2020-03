COVID 19 : Le Conseil National de l’Ordre des Médecins de Tunisie recommande une série de mesures

En accord avec les dernières dispositions du ministère de la santé concernant la prise en charge des patients suspects d’infection au COVID 19, le Conseil National de l’Ordre des Médecins de Tunisie (CNOM) informe les acteurs de santé, que la prise en charge va inclure la première ligne de soins et les médecins traitants aussi bien hospitaliers que de libre pratique.

Conscient de la gravité de la situation, du manque flagrant de moyens et des répercussions sociales et économiques conséquentes à venir, le CNOM rappelle, dans un communiqué rendu public sur sa page Facebook, son soutien à ses troupes surtout ceux de la première ligne dans le secteur hospitalier et privé.

Dans le but de protéger le personnel soignant et les malades, le CNOM recommande à tous les praticiens de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour désencombrer le circuit sanitaire et freiner la progression de la pandémie. Ainsi le CNOM recommande un renforcement des mesures-barrières de protection avec une mise à disposition de gel et de masques pour le personnel et les patients suspects. Le conseil précise à ce propos, que suites aux difficultés d’approvisionnement constatés, le CNOM a pris ses dispositions pour assurer via ses différents bureaux régionaux un ravitaillement des praticiens en masques et en gel hydroalcoolique.

Le conseil recommande également un report jusqu’à nouvel ordre des consultations et actes non urgents ainsi que la prise en charge des patients étrangers avec une obligation d’arrêt de toute activité médicale non urgente sera prononcée prochainement.

Une réorganisation du circuit de soins sera également appliquée afin de désencombrer les cabinets et les structures de soins avec une décision de limiter le nombre de patients, ne pas accepter les accompagnants, espacer les rendez-vous, interdire les visites dans les structures de soins, rationaliser les examens complémentaires notamment les examens radiologiques et biologiques peu utiles.

Le CNOM souligne aussi la nécessité de réorganiser du temps et du mode de travail dans le secteur privé. Il est conseillé aux omnipraticiens de faire les visites à domicile après la fin de leur consultation. Il est souhaité que les praticiens libéraux de même spécialité et de même localisation géographique s’organisent entre eux pour assurer un roulement de permanence de soins dans leurs cabinets ou dans les cliniques.

Dans le but de faciliter l’exercice dans des conditions qui seront de plus en plus dures et à titre exceptionnel le CNOM autorise et recommande aux praticiens le recours à la consultation à distance ; télécommunication, vidéo-conférence (Messenger, Skype, WhatsApp …), ainsi que le renouvellement à distance des ordonnances périodiques pour les patients chroniques.

Un algorithme de prise en charge des patients élaboré avec la participation du CNOM sera publié sous peu par le ministère de la santé publique et vous sera communiqué à temps. Pour les patients suspects de COVID 19 (Fièvre, toux, dyspnée), le médecin traitant sera amené à les prendre en charge à distance et à contacter le SAMU en cas d’aggravation. A cet effet une ligne supplémentaire sera mise prochainement à disposition des médecins de libre pratique.

Le CNOM rappelle que les médecins doivent être un exemple dans leur conduite face à ce fléau, et appliquer à eux-mêmes et au personnel sous leur responsabilité toutes les mesures de distanciation sociale et de prévention sanitaire. Et dans ce cadre Il est rappelé aux médecins revenant de voyage de se conformer à la loi 92-71 et de respecter les mesures d’auto-isolement de 14 jours. Il rappelle aussi aux médecins amenés à communiquer à travers les médias qu’ils doivent se conformer aux données de la cellule de crise et limiter leurs interventions au seul domaine de leur spécialité.

Le CNOM rappelle aux autorités de tutelle que notre meilleure chance reste la prévention, que nous devons prendre immédiatement et de façon maximaliste, pour ne pas avoir à le regretter, des décisions responsables, courageuses d’isolement et de confinement, souligne la même source.