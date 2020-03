Aucun bateau de passagers n’a été accueilli dans les ports tunisiens

Aucun bateau pour les passagers n’a été accueilli dans les ports tunisiens, a fait savoir, lundi, le responsable de la communication au sein de l’Office de la Marine Marchande et des Ports (OMMP), Sahbi Azzouz, dans une déclaration à l’agence TAP, niant une information véhiculée, dans ce sens.

Il a souligné, dans ce cadre, que les directions des ports respectent la décision gouvernementale relative à la fermeture totale de toutes les frontières maritimes, à l’exception de la réception des bateaux de marchandises.

Azzouz a ajouté que des mesures de précaution ont été prises pour prévenir la propagation du virus corona, notamment le fait d’interdire aux équipages de quitter leurs navires et d’éviter tout contact avec eux.

Par ailleurs, une équipe de santé surveille l’équipage et les marchandises au niveau de la zone de débarquement, avant l’entréer au port.

“Les sept ports tunisiens accueillent, chacun, en moyenne 10 bateaux de marchandises par jour, en provenance d’un nombre de pays européens “, a-t-il noté.

Pour rappel, le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, avait annoncé, vendredi, dans son discours une décision relative à la suspension de toutes les traversées maritimes de voyageurs.

De son côté, le ministre d’Etat chargé du Transport et de la Logistique, Mohamed Anouar Maarouf, avait précisé, lors d’une conférence de presse, tenue samedi, la suspension des vols vers et de l’Italie, et le maintien d’un seul vol quotidien vers la France (Paris) et des vols hebdomadaires vers l’Egypte (Le Caire), l’Espagne (Madrid), l’Allemagne (Francfort) et la Grande-Bretagne (Londres).

Maarouf avait noté, aussi, le maintien du transport aérien et maritime de marchandises, tout en prenant des mesures fermes pour interdire aux équipages de quitter leurs bateaux et en vérifiant leurs états de santé.