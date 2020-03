Coupe de Tunisie : l’Esperance Sportive de Tunis et l’US Tataouine premiers qualifiés en 1/4

L’Esperance Sportive de Tunis et l’US Tataouine sont les premiers clubs qualifiés pout les quarts de finale de la Coupe de Tunisie de football “Habib Bourguiba” après leur victoire devant respectivement l’AS MArsa (2-0) et le CA Bizertin aux tirs au but 4-2 (1-1 au terme du temps règlementaire et des prolongations) dimanche pour le compte des huitièmes de finale.

Au stade Chtioui de la Marsa, l’Esperance s’est imposée grace à un doublé de l’algérien Abdelraouf Belghith à la 31′ et à la 91e sur penalty.

Les protégés de Mouine Chaabani affronteront en quart de finale le vainqueur du match entreKaal Seghira et Widad hamma.

A Zarzouna, l’US Tataouine à ouvert la marque à la 15e avant que le CA Bizertin n’égalise sur un pénalty transformé à la 80e par Halim Derbali.

L’US Tatouine a arraché sa qualification à l’issue de la séance des tirs au buts (4-2).

A noter que les cabistes ont disputé les 15 dernières minutes du temps réglementaire et des prolongations en infériorité numérique à la suite de l’expulsion de Hattan Baratli à la 75ème minute.

En quarts de finale l’US Tatouine sera opposée au vainqueur du CS Chebba-SCBen Arous.

résultats partiels

Stade de Zarzouna:

CS Bizertin – US Tataouine 1-1

US Tataouine qualifiée aux tirs au buts (4-2)

AS Marsa – Espérance ST 0-2