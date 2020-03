Ariana : les cigarettes et le narguilé interdits dans les lieux publics

Fumer des cigarettes et du narguilé (chicha) est désormais interdit dans les salons de thé, les cafés, les restaurants et les boulangeries jusqu’à nouvel ordre, et ce à titre préventif pour éviter une propagation du coronavirus, selon une décision émise vendredi par la municipalité de l’Ariana.

La municipalité appelle également les propriétaires de ces lieux publics à remplacer les verres et les tasses de cafés et de jus par des gobelets en plastique, rappelant que des sanctions seront infligées en cas de non respect de ces mesures.

Par ailleurs, la municipalité recommande de limiter le nombre des invités lors des cérémonies de signature de contrat de mariage, insistant sur la nécessité de respecter scrupuleusement les mesures d’hygiène et de prevention.