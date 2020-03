Tunisie : Protestation des travailleurs de chantiers à la place du gouvernement à la Kasbah

Des travailleurs de chantiers se sont rassemblés, jeudi matin, à la Place Mohamed Ali, devant le siège de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), avant d’entamer une marche en direction de la place du gouvernement à la Kasbah, où ils ont observé un sit-in pour dénoncer la politique adoptée pour le traitement de leur dossier et revendiquer l’application des accords conclus avec le gouvernement précédent.

A cette occasion, les protestataires ont appelé le gouvernement d’Elyes Fakhfakh à traiter le dossier des travailleurs des chantiers, relatif à la régularisation de leur situation professionnelle et sociale, avec le sérieux requis et d’appliquer les accords signés entre l’UGTT et le gouvernement précédent.

De son coté, Mohamed Akermi porte-parole officiel du groupement des coordinations régionales des travailleurs des chantiers relevant de l’UGTT, a indiqué que les travailleurs de chantiers ont entamé aujourd’hui une grève nationale.

Il a précisé que le secrétaire général adjoint de l’UGTT, Hfaiedh Hfaiedh a informé ce matin les protestataires, qu’une réunion a eu lieu mardi, entre le chef du gouvernement et le secrétaire général de l’UGTT dans le cadre de la poursuite des négociations 5+5.

Selon Hfaiedh, il a été convenu, lors de cette réunion, de créer une commission composée de huit représentants du groupement des coordinations régionales des travailleurs des chantiers à travers toutes les régions, pour assurer le suivi de leur dossier au terme de chaque séance de négociations entre le gouvernement et la centrale syndicale ou bien avant la séance, et de faire le point sur la stratégie des négociations à adopter.

A cet égard, Akermi a exprimé le rejet par les membres des coordinations régionale de cette proposition, soulignant leur attachement à mettre en œuvre la teneur des procès-verbaux des réunions et accords conclus entre les autorités et l’UGTT.

“Nous sommes pleinement conscients que nos revendications ne peuvent être réalisées du jour au lendemain, a-t-il relevé. “Nous voulons simplement que ce dossier soit traité avec le sérieux requis, à travers l’application des PV et accords signés entre le gouvernement précédent et l’UGTT”a-t-il insisté.

Il a dans ce sens évoqué la possibilité d’escalader les protestations, au cas où les revendications des travailleurs ne seraient pas concrétisées, “ou du moins s’il n y a pas de précisions concernant la position du gouvernement par rapport au procès-verbal en question, notamment au niveau du huitième point relatif à la convention contractuelle”, selon lui.

Le Groupement régional des coordinations régionales des travailleurs des chantiers avait dans un communiqué précédent, annoncé que les travailleurs de chantiers dans les différents secteurs sont entrés en grève, pour protester contre la politique d’atermoiement et de marginalisation et la détérioration de leur situation professionnelle et sociale “.