Coronavirus : Suspension de la formation professionnelle dans les établissements publics et privés

Le ministère de la formation professionnelle et de l’emploi a annoncé, mercredi, la suspension, à partir de demain, jeudi, de la formation dans tous les établissements publics et privés et ce jusqu’à nouvel ordre.

Dans un communiqué publié, mercredi, le ministère a expliqué que cette décision s’inscrit dans le cadre des mesures préventives contre le coronavirus.

Les ministères de l’éducation et de l’enseignement supérieur ont annoncé, mardi, l’avancement des vacances du printemps dans tous les établissements éducatifs publics et privés ainsi que dans les universités publiques et privées au jeudi 12 mars en prévention de la propagation du coronavirus.

Rappelons que le ministère de la santé a annoncé, mardi, la détection d’un sixième cas de coronavirus.