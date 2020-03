Tunisie : Plusieurs manifestations culturelles et artistiques reportées

Dans le cadre des mesures préventives du coronavirus, le ministère des Affaires culturelles et autres organismes et institutions Culturelles tunisiennes ont annoncé, lundi soir, le report de plusieurs manifestations Culturelles et artistiques prévues pour les mois de mars et avril.

Quatre manifestations concernées sont la Foire internationale du livre Tunis (FILT), les journées poétiques de Carthage, la semaine de la Journée internationale du Théâtre et le Festival Ezzedine Gannoun pour le théâtre. Cette mesure concerne des événements annuels qui sont organisés par ou avec le soutien du ministère.

De nouvelles dates pour ces manifestations seront communiquées ultérieurement, indique la même source.

Le ministère a également fait savoir que les reports pourraient couvrir plusieurs autres manifestations culturelles et artistiques d’envergure nationale et internationale. Elles seront soit reportées ou annulées, en fonction de l’évolution épidémiologique dans le pays.