Tunisie : Cérémonie au Palais de Carthage en hommage aux victimes de l’attentat terroriste du Lac II

Le président de la République, Kaïs Saïed, a présidé, mardi, au Palais de Carthage, une cérémonie en hommage au martyr Taoufik Missaoui et aux blessés de l’opération terroriste perpétrée, le 6 mars dernier, aux Berges du Lac II de Tunis.

Les familles des victimes ont été décorées de l’ordre de la fidélité et du sacrifice.

Cet hommage intervient “en reconnaissance des sacrifices et du dévouement consentis par les forces sécuritaires et les civils et de leurs efforts de lutte contre le terrorisme et la préservation de la sécurité et l’intégrité du pays”, indique la Présidence de la République.

Le chef de l’Etat a, à cette occasion, salué les efforts déployés par les sécuritaires et les militaires, soulignant la détermination de l’Etat de soutenir et d’entourer les blessés et les familles des martyrs des institutions sécuritaire et militaire.

Kaïs Saïed a précisé qu’un projet de loi sur la “Fondation Fidaa” pour la prise en charge des blessés et familles des martyrs des institutions sécuritaire et militaire a été élaboré pour garantir les droits des victimes et de leurs familles.

Il sera soumis au conseil des ministres avant d’être présenté au parlement.

Le président de la République a, ensuite, décoré de l’Ordre de la Fidélité et du Sacrifice les personnes suivantes:

-Grand cordon décerné, à titre posthume, au Commandant Taoufik Mohamed Missaoui. Il a été remis à sa veuve Rafika Rezgui.

-Commandeur:

Lieutenant Abdessalam Ouechtati

Sous-lieutenant Mohamed Abdelhamid Ksouri

-Officier:

Brigadier-chef, Rabii Mefdaoui

Sous-brigadier, Ghassen Jameii

Sous-officier de police, Yassine Guesmi

-Chevalier: Rania Kammoun (citoyenne)

Cette décoration est attribuée en reconnaissance des sacrifices et services civils et militaires rendus en matière de lutte contre le terrorisme.

Le 6 mars dernier, un attentat terroriste est survenu aux Berges du Lac II de Tunis, faisant un mort, le lieutenant Taoufik Mohamed Missaoui, et 5 blessés (4 sécuritaires et un civil).