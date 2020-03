CAN 2021 (Qualifications/Algérie) : Bedrane convoqué pour la double confrontation face au Zimbabwe

Le défenseur central algérien de l’Espérance sportive de Tunis Abdelkader Bedrane a été convoqué par le sélectionneur des fennecs Djamel Belmadi pour la double confrontation face au Zimbabwe, prévue les 26 et 29 mars dans le cadre des 3e et 4e journées des qualifications de la CAN-2021, a annoncé lundi le club sang et or.

Rétabli d’une blessure musculaire, Badrane a repris la compétition vendredi dernier, lors de la rencontre de l’espérance face aux Egyptiens du Zamalek (1-0), comptant pour les quarts de finale (retour) de la Ligue des champions d’Afrique.

Bedrane (27 ans) avait rejoint l’ES Tunis en 2019 en provenance de l’ES Sétif.

Le stage de la selection algerienne débutera le 23 Mars.