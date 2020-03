226 infractions relevées par les équipes de contrôle économique dans les marchés municipaux à Tunis

Les équipes de contrôle économique, relevant du ministère du commerce ont relevé, hier samedi 226 infractions économiques dont 104 infractions relatives au dépassement des prix dans le cadre d’une campagne menée dans les marchés municipaux à tunis, selon un communiqué publié dimanche par le ministère du commerce.

Le ministère du commerce a souligné que cette campagne a permis d’enregistrer 100 infractions pour non affichage des prix et 46 infractions pour absence de facturation, affirmant que ces campagnes seront multipliés en prévision du mois de ramadan.

Dans le cadre de cette campagne, les équipes de contrôle ont effectué 632 visites d’inspection et de contrôle et saisi d’importantes quantités de produits, dont 6 mille œufs, 43 litres d’huile végétale subventionnées et 173 pièces de produits alimentaires.

Cette campagne, dont le coup d’envoi a été donné par le ministre du commerce, Mohamed Msilini a été menée par 40 équipes de contrôle, relevant de la direction générale de la concurrence et des enquêtes économiques, des directions régionales du commerce de Tunis, Ben Arous, Ariana, Manouba et Nabeul, et de 13 équipes parmi les agents municipaux, de la police municipale et de la santé.