Tunisie : Le ministre de l’Intérieur affirme la détermination à venir à bout du terrorisme

Le ministre de l’Intérieur, Hichem Mechichi a indiqué, vendredi, que l’attentat terroriste qui a visé ce matin vers 11H00 une patrouille sécuritaire aux Berges du lac (au nord de la capitale) a fait un mort, le lieutenant Taoufik Mohamed Missaoui. Cinq autres policiers ont été blessés ainsi qu’une femme.

Lors d’une conférence de presse organisée, vendredi soir, au siège du ministère, à Tunis, Mechichi a ajouté que le lieutenant Taoufik Mohamed Missaoui qui relève de la Direction générale des unités d’intervention est âgé de 52 ans et est père de trois enfants.

Les policiers blessés dans l’attentat sont Abdessalem Mnaour Oueslati, Mohamed Ksouri, Rabii Mohamed Nafzaoui, Ghassen Jemai et Yassine Guesmi. Les policiers et la femme blessée (Rania Kammoun) sont admis à l’hôpital des forces de sécurité intérieure de la Marsa. Ils sont dans “un état stable qui ne présente aucun danger”, assure le ministre.

Le ministre de l’Intérieur qui était accompagné du porte-parole de la Direction générale de la sûreté nationale Walid Hakima n’a pas donné de plus amples informations sur l’identité et l’appartenance des auteurs de l’attentat (qui sont morts) ainsi que sur les circonstances de l’attaque, déclarant que les recherches se poursuivent. Toute nouvelle information sera communiquée au public, a-t-il dit.

Hichem Mechichi a précisé que l’attentat a visé une patrouille de sécurité publique aux Berges du Lac 2 (près de l’ambassade des Etats-Unis), réfutant les informations selon lesquelles les assaillants auraient ciblé le siège de l’ambassade américaine.

Selon le ministre, cette opération terroriste “lâche et désespérée prouve la débâcle des éléments terroristes face aux réalisations accomplies par les institutions sécuritaires et militaires, et ne peut que renforcer notre détermination à éradiquer le terrorisme et pourchasser les terroristes où qu’ils soient”.

Le ministre a présenté ses condoléances à la famille du policier tué et aux familles de tous les martyrs parmi les sécuritaires et les militaires, rendant hommage aux forces de la sécurité et de l’armée pour leurs efforts dans la lutte contre le terrorisme et la garantie de la sécurité du pays.