Ligue des champions : L’espérance de Tunis sanctionnée par la CAF

Suite au rapport de l’arbitre du match Zamalek-Espérance de Tunis, disputé vendredi dernier au Caire, pour le compte des quarts de finale aller de la Ligue des champions, la commission de discipline de la confédération afrciaine de football a infligé une série de sanctions à l’encontre de l’Espérance.

Selon la page officielle du club sang et or, le capitaine d’équipe Khalil Chammam a écopé d’une suspension de six matches, l’entraîneur Mouine Chaabani et son adjoint Majdi Traoui ont été interdits de banc pour quatre matches et le joueur Abderraouf Benguit a été suspendu quatre matches.

La commission de discipline a également infligé au club espérantiste une amende de 140 mille dollars, selon la même source.