La Tunisie aura un rôle important à jouer dans la résolution politique de la crise libyenne (Clark Cooper)

Le secrétaire d’Etat adjoint aux Affaires politico-militaires, Clarke Cooper a souligné, mercredi, que la solution en Libye doit être politique, ajoutant que la Tunisie aura un rôle important à jouer dans la résolution durable de la crise libyenne.

Présent, ce mercredi, à l’inauguration du Salon international de l’aéronautique et de la défense à Djerba, Cooper a mis l’accent sur l’importance de la coopération entre la Tunisie et les Etats-Unis à travers les programmes de soutien aux capacités, de protection des frontières et d’appui à la souveraineté de la Tunisie.

Il a estimé que ce salon qui se poursuit jusqu’au 8 mars courant est un événement important. La participation des Etats-Unis à ce salon par une délégation du département d’Etat et du Commandement des Etats-Unis pour l’Afrique ainsi que par six avions, montre que la Tunisie est un partenaire de premier plan dans les domaines militaire et de défense, a-t-il dit.

Pour sa part, l’ambassadeur des Etats-Unis à Tunis, Donald Blome a indiqué que ce salon est une initiative pour renforcer l’expérience tunisienne dans les domaines de la sécurité et de la défense.

Blome a également mis en avant la solidité des relations de coopération économique et militaire entre les deux pays.