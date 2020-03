“Sortilège” de Ala Eddine Slim sortira dans les salles tunisiennes le 11 mars

La sortie nationale du film “Sortilège ” (Tlamess) écrit et réalisé par Ala Eddine Slim est prévue pour le mercredi 11 mars 2020.

L’avant-première nationale aura lieu samedi 7 mars à 20h30 au CinéMadart à Carthage en Banlieue de Tunis en présence de l’équipe du film, ont annoncé, mardi, Exit Productions et Hakka Distribution.

Ce film est dans les salles françaises depuis le 19 février.

La première mondiale avait eu lieu en mai dernier au 72e Festival de Cannes, dans la compétition à la 51ème Quinzaine des réalisateurs.

Depuis sa présentation à Cannes, le film a été nominé dans la sélection officielle de plusieurs manifestations cinématographiques en Europe comme le Festival du film de Hambourg (Allemagne), le Festival du Film de Londres (Royaume-Uni), le Festival international du film de Rotterdam(Pays-Bas) et le Festival européen du Film de Séville (Espagne).

Il est lauréat du prix de la mise en scène de Medfilm Festival (Italie) et du Festival international du film de Marrakech (Maroc).

Au Festival international du film de Thessalonique (Grèce), il a remporté le Golden Alexander Award, de la section parallèle ” Meet the Neighbors”.

“Sortilège ” est un long-métrage de fiction du genre Drame (2h) avec au casting Souhir Ben Amara (Tunisie), Abdullah Miniawy (Egypte) et Khaled Aissa (Algérie).

Il est le second long-métrage de fiction d’Ala Eddine Slim, ce natif de 1982 à Sousse qui est aussi auteur de plusieurs courts-métrages, installations vidéo et documentaires.

Après “The Last of Us”, primé du Lion du Futur à la Mostra de Venise 2016, il se dévoile encore davantage dans cette fiction, donnant à voir un réalisateur qui n’adopte pas les codes du milieu.

” Sortilège ” ou “Tlamess” en dialectal tunisien est un mot qui renvoie à toute une culture que le réalisateur transmet inconsciemment dans un film “fruit de fatigue et de beaucoup d’amour”, comme il l’avait confié à Cannes.

Le réalisateur aime attribuer à ses personnages une dynamique sur écran en les mettant toujours en mouvement.

Cette approche est parfaitement incarnée par le personnage principal interprété par Abdullah Miniawy, un jazzman égyptien qui est à son premier rôle dans le cinéma.

Un soldat lassé de traquer des terroristes et de passer ses jours dans un coin perdu au Sahara tunisien, et décide de tout quitter.

Il finit par devenir la cible d’une descente musclée de l’armée puis de la police pour le faire livrer à ses subordonnés militaires.

Déserter son poste de militaire pour habiter la forêt serait une aventure hors normes dans “Sortilège” à laquelle s’associent le trio d’acteurs.

Le film place le personnage dans son environnement local et explore l’infinie beauté du cadre naturel tunisien. L’être humain se montre dans tous ses états, de force et de faiblesse, dans un monde de plus en plus difficile à vivre.