Temps passagèrement nuageux sur la plupart des régions, les nuages seront parfois abondants sur le nord et le centre avec quelques pluies faibles et locales

Vent de secteur Ouest fort de 40 à 60 km/h près des côtes Nord et les hauteurs, modéré à assez fort de 20 à 40 km/h ailleurs.

Mer très agitée sur le nord et peu agitée ailleurs. Températures en légère baisse et les maximales seront comprises entre 16 et 21°C sur le nord et les hauteurs, et entre 22 et 26°C sur le reste du pays.