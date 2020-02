Tunisie : Ennahdha votera en faveur du gouvernement Fakhfakh

Le parti Ennahdha a annoncé, mardi soir, qu’il va voter en faveur du gouvernement Fakhfakh, expliquant la décision de son bureau exécutif par ” la volonté de préserver la stabilité nationale et gouvernementale, malgré les réticences liées à l’absence d’un gouvernement d’Union nationale “.

Dans un communiqué publié à l’issue de sa réunion présidée par Rached Ghannouchi et en présence des députés du parti (54), le bureau exécutif a appelé le gouvernement à axer ses efforts sur les priorités nationales.

” Il s’agit de lutter contre la corruption et le crime de toute sorte, la hausse des prix, la pauvreté et le chômage, outre l’adoption des reformes des entreprises publiques et de l’administration, le renforcement de l’investissement et de l’export ” précise encore le communiqué.