Tunisie : Les victimes de la tyrannie exigent des excuses officielles de l’Etat pour les exactions commises sous Bourguiba et Ben Ali

Un nombre de militants et de victimes membres des coordinations de la société civile pour l’activation de l’amnistie générale ainsi que des représentants des martyrs et des blessés de la révolution exigent de l’Etat des excuses officielles vis-à-vis des exactions du passé ainsi que la réhabilitation des victimes et de leur famille.

Les victimes du régime déchu demandent également l’activation du fonds dignité et de hâter la mise en place d’une commission parlementaire chargée du suivi des résultats du travail de l’Instance Vérité et Dignité.

Hamida Ajengui, membre de la coalition tunisienne pour la dignité et la réhabilitation et victime d’exactions, a déclaré lundi lors d’une séance d’audition des représentants de la société civile concernant les dossiers de l’amnistie générale assurée par la commission des martyrs et des blessés de la révolution et de l’application de la loi de l’amnistie générale et de la justice transitionnelle, que ” les coordinations de la société civile en charge des victimes de la tyrannie sous Bourguiba et Ben Ali, exigent des excuses officielles de la part du président de la République, Kais Saied en tant que représentant de l’Etat “.

Ajengui a fait savoir qu’elle avait demandée à plusieurs reprises à rencontrer le président de la République munie des dossiers des victimes, directement après l’élection présidentielle d’octobre 2019, sauf que ses demandes sont restées lettre morte.

” Il n’y avait aucune volonté politique par le passé pour régler le dossier des victimes de la tyrannie et des bénéficiaires de l’amnistie générale. Depuis 2011 les victimes ont été dénigrées, rabaissées et accusées à tort d’avoir touché de grandes sommes d’argent de la part de l’Etat ” a-t-elle regretté.

Ajengui a infirmé à cet effet les accusations portées aux victimes, soulignant qu’elles ne sont qu’une tentative de réduire le sujet à un simple dédommagement financier, faisant observer que la justice transitionnelle exige implique, impérativement la révélation de la vérité et la réconciliation.

Les députés sont appelés à réfuter les mensonges proférés par les ennemis de la justice transitionnelle et de hâter la mise en place de ce que les victimes de la tyrannie nomme ” la commission des 70 “, la commission parlementaire qui aura pour mission le suivi de l’action de l’IVD. Il est question, aussi, d’exhorter les membres de la commission; députés, avocats et représentants des victimes de violations, à faire pression pour l’application des mandats d’amener émis à l’encontre des tortionnaires, d’assurer leur présence dans les séances d’audition de la justice transitionnelle dans les chambres spécialisées et de les inciter à s’excuser auprès de leur victime.

” Il s’agit de consacrer l’essence même de la justice transitionnelle ” a déclaré Ajengui.