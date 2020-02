Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 18 février 2020

Quelques nuages sur l’ensemble du pays seront plus abondants sur le Nord avec quelques pluies faibles sur l’extrême Nord-Ouest.

Vent de secteur Nord sur le nord et le centre et de secteur Est sur le sud assez fort à fort de 40 à 60 km/h près des côtes Nord et dans le golfe de Hammamet et modéré de 15 à 30 km/h ailleurs.

Mer agitée à très agitée sur le nord et dans le golfe de Hammamet et houleuse ailleurs. Les températures relativement stationnaires et les maximales seront comprises généralement entre 18 et 23 degrés et voisines de 16 degrés dans les hauteurs Ouest.