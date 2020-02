Super Coupe d’Afrique : Palmarès de l’épreuve

Palmarès de la Super Coupe de la CAF après le triomphe du Zamalek devant l’Espérance ST (1-3) pour le compte de la 28e édition de la compétition, disputée vendredi à Doha (Qatar).

1993 Africa Sports (Côte d’Ivoire) 2-2 (5-3 aux tirs au but) Wydad (Maroc)

1994 Zamalek (Egypte) 1-0 Al Ahly (Egypte)

1995 Esperance (Tunisie) 3-0 DC Motema Pembe (RD Congo)

1996 Orlando Pirates (Afrique du Sud) 1-0 JS Kabylie (Algérie)

1997 Zamalek (Egypte) 0-0 (4-2 aux tirs au but) Arab Contractors (Egypte)

1998 Etoile du Sahel (Tunisie) 2-2 (4-2 aux tirs au but) Raja (Maroc)

1999 ASEC (Côte d’Ivoire) 3-1 Esperance (Tunisie)

2000 Raja (Maroc) 2-0 Africa Sports (Côte d’Ivoire)

2001 Hearts of Oak (Ghana) 2-0 Zamalek (Egypte)

2002 Al Ahly (Egypte) 4-1 Kaizer Chiefs (Afrique du Sud)

2003 Zamalek (Egypte) 3-1 Wydad (Maroc)

2004 Enyimba (Nigéria) 1-0 Etoile du Sahel (Tunisie)

2005 Enyimba (Nigéria) 2-0 Hearts of Oak (Ghana)

2006 Al Ahly (Egypte) 0-0 (4-2 aux tirs au but) FAR (Maroc)

2007 Al Ahly (Egypte) 0-0 (5-4 aux tirs au but) Etoile du Sahel (Tunisie)

2008 Etoile (Tunisie) 2-1 Sfaxien (Tunisie)

2009 Al Ahly (Egypte) 2-1 Sfaxien (Tunisie)

2010 TP Mazembe (RD Congo) 2-0 Stade Malien (Mali)

2011 TP Mazembe (RD Congo) 0-0 (9-8 aux tirs au but) FUS (Maroc)

2012 Maghreb Fès (Maroc) 1-1 (4-3 aux tirs au but) Espérance (Tunisie)

2013 Al Ahly (Egypte) 2-1 AC Léopards (Congo)

2014 Al Ahly (Egypte) 3-2 Sfaxien (Tunisie)

2015 ES Setif 1-1 (5-4 aux tirs au but) Al Ahly (Egypte)

2016 TP Mazembe (RD Congo) 2-1 Etoile du Sahel (Tunisie)

2017 Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) 1-0 TP Mazembe (RD Congo)

2018 Wydad (Maroc) 1-0 TP Mazembe (RD Congo)

2019 Raja (Maroc) 2-1 Espérance (Tunisie)

2020 Zamalek (Egypte) 3-1 Espérance (Tunisie)