Mondial-2022 : l’Education city Stadium sera prêt avant fin mars

Le stade d’Education city sera dans quelques semaines prêt pour accueillir les matches de football, deux ans avant le coup d’envoi du Mondial-2022 au Qatar.

“Les travaux devront êtres achevés incessamment sous peu et le stade sera prêt à la fin du premier trimestre de l’année après l’achevement des essais techniques et de sécurité”, a assuré le directeur du projet, Ali Qahtani.

Situé à sept kilomètres de Doha, au milieu de plusieurs grandes universités, le stade est d’une capacité d’accueil de 40.000 places et verra sa capacité réduite à 20.000 places à l’issue du tournoi. Les sièges supplémentaires seront offerts à la cité de l’Education et à des projets de construction de stades dans les pays en développement.

Il est totalement climatisé et les gradins sont peints en vert et blanc. Les supporters y trouveront des équipements ultramodernes et de nombreux espaces verts et de parkings, il est relié aux réseaux du métro et du tramway.

Le stade “Al Bayt”, qui abritera également les matches de la coupe du monde 2022, compte parmi les plus beaux stades du monde et il sera prêt dans deux mois.

Selon l’architeche Nasser Hamad Al Hajeri, directeur exécutif du projet, le stade est situé à une cinquantaine de kilomètres de Doha. Son design original rappelle celui d’une tente bédouine. Il contient près de 96 chambres d’hotel dotées de toutes les commodités et donnant sur le centre du stade, et des espaces de repos et des salons au style traditionnel.

Le stade est doté d’un toit mobile et d’un système de climatisation générale. Il est construit dans un total respect du volet échologique.