Lancement officiel du projet MIGRANTS

Il s’agit d’un master international conjoint créer, pour la première fois, entre des universités méditerranéennes, sous le signe « Master Degree in Migration Studies: Governance, Policies and Cultures – MIGRANTS », le lancement officiel de ce projet a eu lieu le 13 et 14 février 2020 à Tunis, avec la participation des universités suivantes :

De la Tunisie: l’Université de Tunis El Manar, l’Université de Tunis et l’Université de Manouba.

De l’Europe : l’Université de Grenade (Espagne), l’Union des Universités de la Méditerranée (Union des universités méditerranéennes d’Italie), l’Université de Westminster (Royaume-Uni), la Coopération pour le développement des pays émergents – COSPE, (Italie), le Clinique juridique des droits de l’homme – CLEDU, (Italie).

L’Université Italienne de Palerme est le Coordinateur de ce projet qui s’inscrit dans le cadre du programme Erasmus +, KA2 (Renforcement des capacités dans le domaine de l’enseignement supérieur).

Au cours de la réunion de lancement de ce nouveau master international, des conventions de cotutelles ont été signées entre les universités mentionnées ci-dessus pour dynamiser la coopération scientifique et la mobilité des étudiants, des enseignants et chercheurs.

Le parcours Migration Studies (Governance, Policies and Cultures – MIGRANTS) est une nouvelle formation internationale et pluridisciplinaire, proposée par les trois universités Tunisiennes au sein de 3 mentions : Gouvernance, culture et science politique, pour offrir aux étudiants une connaissance approfondie et des compétences spécifiques dans les domaines des migrations, de l’intégration et la lutte contre les discriminations.

Ce parcours porte sur un enjeu crucial dans le monde d’aujourd’hui: l’impact des migrations et de la diversité sur les sociétés contemporaines.