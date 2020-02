Samuel Eto’o contre l’idée d’une CAN tous les quatre ans

L’ancien international camerounais Samuel Eto’o a rejeté l’idée d’une Coupe d’Afrique des nations (CAN) tous les quatre ans comme proposée par le président de la Fédération internationale de football (Fifa).

“Est-ce l’intérêt des Africains d’organiser une CAN tous les quatre ans ? Je crois que c’est plutôt celui des Européens.

Ils veulent avoir à disposition les Mohamed Salah, Sadio Mané ou Pierre-Emerick Aubameyang .

La

Fifa défend l’intérêt des clubs européens”, a affirmé Eto’o au micro de RFI.

Le président de la Fifa, Gianni Infantino, avait préconisé récemment à Rabat d’organiser la CAN tous les quatre ans dans le but de “la rendre plus commercialement viable et attrayante à l’échelle mondiale”.

“La Coupe d’Afrique génère aujourd’hui 20 fois moins que le Championnat d’Europe des nations et en matière d’infrastructures, je n’ai jamais vu lors de mes voyages des stades modernes.

Il ne faut pas attendre une CAN pour construire un stade, il faut le faire et on va aider l’Afrique sur ce point”, avait soutenu l’homme fort de la Fifa, lors d’un séminaire sur le développement des infrastructures footballistiques dans le continent africain organisé au Maroc.

Pour l’ancien joueur du FC Barcelone, ce n’est pas dans l’intérêt du football africain d’organiser la CAN tous les quatre ans.

“Comment va-t-on financer notre football ? Où va-ton trouver l’argent avec une CAN tous les quatre ans ?”, questionne l’ancien “Lion indomptable”.

“Nous devons mettre notre football au niveau de celui des Européens” et, selon Samuel Eto’o, c’est ce que le président de la Confédération africaine de football (CAF), Ahmad Ahmad “est en train de faire”.

D’autre part, Eto’o a taclé le premier responsable de l’instance internationale après sa dernière sortie : “Il y a un partenariat gagnant-gagnant entre la Fifa et la CAF.

Je suis proche de Gianni Infantino et d’Ahmad.

Mais je crois que Gianni Infantino a manqué de tact. Surtout qu’il a les portes de la CAF grandes ouvertes”.

“Avant, entre la CAF et la Fifa, les relations n’étaient pas bonnes.

Mais ça ne donne pas le droit aux autres de nous imposer des choses”, a-t-il ajouté, précisant qu’il a été “très dur” sur le sujet lors d’un entretien avec Gianni Infantino. “Je n’accepte pas ce qu’il a dit”, lâche-t-il.