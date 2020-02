Un atelier sur le “Partenariat stratégique tuniso-italien dans les secteurs de la mécatronique et des TIC” s’est tenu dans la matinée du mercredi 12 février 2020 à l’hôtel Sheraton.

Après le mot de bienvenue de S.E. l’ambassadeur Lorenzo Fanara des conférenciers ont eu l’occasion de présenter leur implication dans le domaine des TIC.

M. Fanara a déclaré que la plus part du temps que lorsqu’on parle de progrès technologique on a tendance à parler de l’Asie et des Etats Unis sauf qu’en Italie, il existe des sociétés qui développent leur projets comme à Naple ou à Rome.

Les jeunes diplômés, ingénieurs et techniciens, qui lancent leurs start-ups peuvent être des partenaires avec les investisseurs italiens.

Le ministre des affaires étrangères, Luigi Di Maio, a rencontré le président Saïed pour parler de l’innovation et des jeunes en Tunisie. Dans un esprit de collaboration, le ministre avait affirmé que l’Italie était prête à partager son expérience dans le domaine des TIC avec la Tunisie.

Mme Rim Jarou, CEO de Smart Tunisia, est intervenue pour parler de son initiative qui a pour objectif de promouvoir la Tunisie.

Elle explique que l’atout de la Tunis est d’avoir des étudiants qui suivent un cursus universitaire avec des standards internationaux.

L’objectif est d’embaucher les jeunes et encourager les recruteurs à les garder le plus longtemps en poste.

Des facilités ont été mises à la disposition des chefs d’entreprises qui souhaitent lancer leurs projets. Des prises en charge entières sont offertes à ces derniers.

M. Giorgio Ventre est le directeur scientifique à l’Académie des développeurs à Apple de Naples et PDG de Campania Newsteel.

M. Ventre est chargé de former des programmateurs. Il explique que la firme était au début du siècle dernier, une usine de tomates pelées qui a été transformée en une usine de programmateur pour Apple.

La pédagogie au sein de cette firme change. L’idée est que la firme Apple change le monde, c’est pour cela, le mode de la formation doit changer explique M. Ventre.

Près de 5500 personnes participent chaque année au mois de juin pour rencontrer des recruteurs. Ces étudiants ont des applications et des projets à présenter à près de 150 sociétés prêtes à recruter de jeunes développeurs et programmeurs.

M. Mohamed Ali Mejri est le PDG de The Smart Tunisian Technoparks. Il expliqué que son rôle est d’encourager et d’encadrer des diplômés et de favoriser la créativité au pôle technologique.

L’objectif est de mettre en place un programme de soutien pour accompagner les jeunes diplômés à l’international et les aider à participer à des concours et des compétitions organisés à l’étranger.

M. Salvatore Latronica est le président du district de production des technologies de l’information de la région des Pouilles – Bari.

Lors de son intervention, il s’est focalisé sur la suprématie technologique. Il a présenté des chiffres importants concernant l’industrie de la technologie tels que 5.2 trillion de dollars investis dans ce domaine.

Il explique que le citoyen est devenu plus exigeant pour avoir des applications précises qui lui faciliteront la vie. Les industries ont bien compris ce point et ils cherchent souvent des étudiants en mesure de perfectionner leurs projets.

Il déclare que l’évolution continue au point que l’information devient une affaire entre robots qui communiquent entre eux.