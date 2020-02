Supercoupe d’Afrique : Une compétition dominée par les clubs nord-africains

La capitale du Qatar, Doha, accueillera la 28e édition de la Super Coupe d’Afrique 2019 entre l’Espérance ST, vainqueur de la Ligue des champions d’Afrique et l’Egyptien Zamalek, vainqueur de la Coupe de la Confédération, la formation tunisienne briguant sa deuxième consécration après celle de 1995, et le Zamalek la quatrième dans la compétition après 1994, 1997 et 2003.

La Super Coupe se tiendra pour la deuxième fois à Doha après le tournoi de l’année dernière entre l’Espérance et le Raja Casablanca, remportée par l’équipe marocaine (2-1).

Doha accueillera le match de Super Coupe d’Afrique pour la deuxième fois consécutive, dans le cadre de l’accord de coopération entre la fédération qatarie et la CAF. Elle sera l’une des quatre éditions programmées à être organisées au Qatar d’ici 2022.

L’organisation du match, pour sa partie technique, est du ressort de la Confédération Africaine et selon ses règlements.

Le Qatar, qui s’apprête à organiser la Coupe du monde 2022, cherche à faire acquérir plus d’expérience à ses différentes structures concernées par l’organisation et à qualifier les ressources humaines lui permettant de relever les défis organisationnels dans les grands championnats après que le Qatar est devenu une capitale sportive de la région et avait précédemment accueilli notamment la Super Coupe d’Afrique pour l’année écoulée et la Super Coupe de Tunisie, la Coupe du Golfe et la Coupe du monde des clubs.

Un total de 15 équipes ont décroché le titre depuis sa création en 1993. Les équipes couronnées représentent neuf pays, à savoir la Tunisie, l’Algérie, le Maroc, l’Egypte, la République Démocratique du Congo, le Nigeria, la Côte d’Ivoire, l’Afrique du Sud et le Ghana, tandis que 24 équipes africaines ont disputé la Supercoupe.

Le club égyptien Al-Ahly détient le record des sacres avec 6 titres et 8 supercoupes disputées, suivi du TP Mazembe (RD Congo) avec 3 titres sur 5 matchs, le Zamalek d’Egypte avec 3 titres sur 4 matchs.

Au niveau local, l’ES Sahel compte le meilleur palmarès avec 2 consécrations en 1998 et en 2008 et trois autres supercoupes perdues en 2004, 2007 et 2016, tandis que l’Espérance ST détient un seul titre remporté en 1995 et a perdu les éditions de 1999, 2012 et 2019. Le CS Sfaxien a disputé de son côté 3 supercoupes, toutes perdues (2008, 2009, 2014).

En 1995, l’Espérance a remporté le titre en battant Daring Club Motema Pembe (RD Congo) 3-0 dans la ville égyptienne d’Alexandrie, qui a abrité la dernière édition sur terrain africain neutre.

Lors du dernier Super match disputé par l’Espérance à Radès, la formation tunisienne a perdu la Supercoupe en 2012 contre Moghreb Fes du Maroc, vainqueur alors de la coupe de la Confédération Africaine, qui s’est imposé aux tirs au but 4-3.

L’Espérance a échoué sous la houlette de l’entraîneur suisse Michel Ducastel, qui a remplacé Nabil Maaloul. L’équipe comptait dans ses rangs Majdi Traoui, l’entraîneur-adjoint actuel, le capitaine d’équipe actuelle Khalil Chammam, l’arrière Sameh Derbali et le gardien de but Moez Bencherifia.

Lors de la dernière édition, l’Espérance ST a une nouvelle fois perdu face à une équipe marocaine, le Raja Casablanca, sur le score de 1-2.

Le Zamalek et l’Esperance ST participent à la Super Coupe d’Afrique pour la cinquième fois, tandis que Zamalek aspire à remporter son quatrième titre, après les sacres de 1994, 1997 et 2003, l’Esperance ST ambitionne de décrocher sa deuxième couronne de son histoire.

La compétition a été jusqu’ici dominée par les clubs arabes, l’Egypte ayant le record des consécrations remportées par 9 pays avec 9 titres à son palmarès, suivi du Maroc avec 4 titres sur 9 participations. Le football tunisien occupe la troisième place avec trois titres (ES Sahel, 2) et l’Espérance ST (1), et neuf supercoupes perdues.

Pour le reste des consécrations, elles se répartissent comme suit: RD Congo (2), Côte d’Ivoire (2), Afrique du Sud (2), Nigeria (2), Algérie (1) et Ghana (1).