Le nouveau Y6s de Huawei démarque en Tunisie

Huawei Mobile Tunisie dévoile son tout nouveau-né de la série Y, en l’occurrence le “Huawei Y6S“ disponible sur le marché à partir du 10 février 2020 au prix de 469 dinars tunisiens.

Il s’agit d’un smartphone d’entrée de gamme bien équipé, doté d’un processeur performant qui vous offre toute la puissance dont vous avez besoin.

Le nouveau smartphone possède un sublime écran FullView 6.09″ qui vous permet de vivre une expérience mobile agréable avec une utilisation sans compromis.

De plus son design fin et élégant, l’Y6S est disponible en deux couleurs classiques «noir étoilé» et «bleu orchidée».

Gardez plus de souvenirs sur vos smartphones

Le nouveau Huawei Y6S bénéficie d’un stockage énorme de 3 GO de RAM, 64 GO de stockage interne et un emplacement pour une carte mémoire qui peut aller jusqu’à 512 GB pour un libre usage.

Par rapport aux mêmes smartphones d’entrée de gamme, ce dernier exécute des tâches plus intensives avec moins de décalage. Il intègre également le système de fichiers extensible en lecture seule (EROFS) de Huawei, pour des vitesses de lecture aléatoires et des capacités d’économie d’espace uniques, qui mettent à votre disposition environ 2 Go de mémoire supplémentaires.

Le Processeur octa-core + EMUI 9.1; une nouvelle norme pour des meilleures performances intelligentes.

Le HUAWEI Y6s dispose d’un éventail impressionnant de matériels et de logiciels avec l’intégration du nouveau processeur octa-core, avec de grands noyaux améliorés de 2,3 GHz, fonctionnant sur le système intelligent EMUI 9.1 pour des opérations fluides.

Le téléphone efface intelligemment le cache du système en arrière-plan et le défragmente automatiquement. Lorsque l’espace de stockage tombe en dessous de 30%, le système vous rappelle de supprimer les fichiers inutiles, afin de s’assurer qu’il fonctionne de manière optimale. L’EMUI 9.1 propose également des gestes de navigation pour une navigation plus facile.

HUAWEI Super Sound: un son Brillant à des niveaux de volume élevés

Avec sa taille compacte, le HUAWEI Y6S a un coup de fouet, avec un son étincelant.

La technologie HUAWEI Super Sound augmente de 6 DB le volume du haut-parleur le plus élevé de l’Y6S et double le niveau de pression acoustique.

Mais le plus remarquable, c’est que la qualité audio n’est pas compromise à des niveaux de volume plus élevés. Une conception de système audio unique, fonctionne avec un haut-parleur super linéaire, pour offrir une musique avec des basses riches et un alto brûlant qui vous excite plutôt que vous emporte.

Le HUAWEI Y6s est équipé une batterie de 3 020 mAh disposant d’une fonction d’optimisation intelligente. Les logiciels et le matériel fonctionnent en synergie pour que vous puissiez utiliser votre téléphone toute la journée.

Capteur d’empreintes digitales en une conception bicolore élégante

Le HUAWEI Y6S est équipé d’un capteur d’empreinte digitale arrière et d’un système de déverrouillage par reconnaissance faciale. Il est déverrouillable en un clin d’œil en s’adaptant automatiquement et intelligemment aux conditions lumineuses.

L’arrière du téléphone est bien plus que cela. Son design bicolore élégant est une continuation de l’ID de conception phare de Huawei, qui est à la mode, beau et fonctionnel.

Un écran accrocheur qui est agréable pour les yeux

Le HUAWEI Y6S dispose d’un écran HD de 6,09 pouces avec une résolution de 1560 x 720. Sa caméra frontale, son capteur de lumière ambiante et son récepteur ultra-mince sont tous logés dans une minuscule encoche, permettant un rapport écran / corps de près de 90%. Lorsqu’il est combiné avec les lunettes latérales amincies, le HUAWEI Y6S offre une expérience de visionnement infiniment absorbante.

Le Y6S dispose du mode ‘’Eye Comfort’’ est certifié TÜV Rheinland pour sa faible lumière bleu. Il filtre efficacement la lumière bleu nocive et ajuste intelligemment la température de couleur et la luminosité pour réduire la fatigue oculaire.

Des performances extraordinaires avec la caméra arrière 13 MP

La caméra arrière de 13 MP du HUAWEI Y6S offre une imagerie de haute résolution. L’objectif à ouverture f / 1,8 améliore la sensibilité à la lumière, en admettant 50% de lumière en plus par rapport à l’objectif à ouverture f / 2,2 standard vu dans la plupart des modèles d’entrée DE GAMME. Plus de lumière signifie que la qualité de l’image reste excellente dans les environnements sombres et à faible luminosité.

Le HUAWEI Y6S est doté d’une caméra frontale de 8 MP. Assisté par la lumière de l’écran, l’appareil photo accentue le sujet même dans les conditions les plus difficiles.