Ligue 1 (14e j.) : Le leader tenu en échec par la lanterne rouge

L’Espérance de Tunis, leader, a été tenue en échec à domicile par l’US Tataouine, lanterne rouge (1-1), dans le match des extrêmes cloturant la 14e journée de la Ligue 1 de football professionnel, jouée samedi et dimanche.

La formation sang et or, partie favorite pour remporter ce match, a été surprise par une équipe accrocheuse qui a su résister pendant toute la première période. Les protégés de Mouine Chaabani ont attendu la 52e minute pour débloquer la situation grâce à Fousseny Coulibaly, suite à un centre de Sameh Derbali.

Les visiteurs ont réagi quelques minutes plus tard grâce à un but de l’égalisation de Mohamed Ali Ben Abdessalam (69).

Il s’agit du deuxième match nul de la saison concédé par le leader après celui obtenu face au Stade Tunisien (8e journée), et qui reste sans incidence sur son capital points (38 points), puisqu’il garde toujours 10 points d’écart sur son dauphin monastien, battu plus tôt dans la journée par le CS Sfaxien (1-0).

Même chose pour l’US Tataouine qui reste, malgré ce point arraché, toujours lanterne rouge (9 points), d’autant plus que l’ES Metlaoui, avant-dernier (10 points) est allée ramener un point de Ben Guerdane (2-2).

En lever de rideau de cette première journée retour, le CS Sfaxien a battu l’US Monastir (1-0) et l’a rejointe à la deuxième place, tandis que le S.Tunisien a conforté sa place au pied du podium après avoir remporté le petit derby de la capitale aux dépens du C.Africain (1-0).

Les résultats complets

Dimanche:

A Radès:

Espérance de Tunis – US Tataouine 1-1

A Ben Guerdane :

US Ben Guerdane – ES Metaloui 2-2

A Sfax:

CS Sfaxien – US Monastir 1-0

A Soliman:

AS Soliman – JS Kairouan 2-0

Au Bardo :

S.Tunisien – C.Africain 1-0

Samedi

A Hammam-lif :

CS Hammam-lif – CA Bizertin 2-1

A Hammam-Sousse ( huis clos):

Etoile du Sahel – CS Chebba 0-0

Classement provisoire

PTS J G N P Bp BC DIF

1. Espérance ST 38 14 12 2 0 29 7 +22

2. US Monastir 28 14 8 4 2 19 7 +12

. CS Sfaxien 28 14 9 1 4 18 12 +6

4. Stade Tunisien 27 14 8 3 3 17 10 +7

5. Club Africain 23 14 9 2 3 19 5 +14

6. ES Sahel 20 14 5 5 4 15 11 +4

7 . US Ben Guerdane 19 14 5 4 5 16 19 -3

8. AS Soliman 17 14 5 2 7 16 16 0

9. CS Chebba 15 14 4 3 7 14 19 -5

10. CS Hammam-Lif 12 14 3 3 8 12 23 -11

-. JS Kairouan 12 14 4 0 10 12 27 -15

12. CA Bizertin 11 14 3 2 9 13 26 -13

13. ES Metlaoui 10 14 2 4 8 8 16 -8

14. US Tataouine 9 14 2 3 9 7 17 -10