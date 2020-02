Détention de 800 migrants tunisiens à Melilla

Le forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) a appelé, mercredi, le gouvernement tunisien à suspendre toute négociation avec l’Espagne qui, selon lui, ” ne respecte pas les droits humains des migrants et ne respecte pas le principe de non-expulsion “.

Dans un communiqué publié mercredi, le FTDES a critiqué les ” conditions de vie inhumaines et défavorables de détention ” de plus de 800 migrants tunisiens irréguliers dont des femmes et des enfants détenus depuis plus de cinq mois dans des “conditions humiliantes” au centre d’accueil des étrangers de Melilla en Espagne.

Le forum a Condamné le recours systématique à la détention de migrants irréguliers tunisiens ” comme forme de dissuasion et de punition, quelle que soit leur situation personnelle ” sans considérer qu’il devrait toujours prendre en premier lieu des mesures non privatives de liberté, estimant qu’il s’agit de violation du droit à la liberté et à la sécurité personnelle.

Le FTDES a, par ailleurs, exhorté le gouvernement tunisien à respecter sa position annoncée par le ministre des Affaires sociales en décembre 2018, qui rejette le principe du déplacement forcé. ” Les mesures de gestion des frontières doivent respecter les obligations des Etats en matière de droits de l’homme et ne doivent pas reposer sur des politiques inhumaines qui visent uniquement à détecter, détenir et expulser les immigrants irréguliers “, lit-on de même source.

Le forum a, dans ce contexte, tenu les autorités espagnoles responsables légalement et éthiquement de toutes les solutions désespérées que recherchent les migrants.