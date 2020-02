Camp de la paix HWPL “Education pour une paix durable” organisé en Tunisie

Le camp de paix de HWPL “Éducation pour une paix durable” s’est tenu à l’Etoile Nejma Tunis, à Horizon School College et à Oxford International School du 20 au 23 janvier 2020 sous le thème “Un monde de paix que vous, moi et nous faisons ensemble, et la Tunisie”.

Organisé par HWPL, une ONG internationale ayant un statut consultatif auprès de l’ECOSOC des Nations unies, L’Etoile Nejma Tunis, Horizon School College et Oxford International School, le camp a réuni environ 108 personnes, dont des étudiants et des membres du personnel des établissements.

Le camp de la paix de HWPL a été organisé pour que les étudiants intériorisent les valeurs qui renforcent la paix pour les individus et la société telles que la “diversité”, l'”harmonie” et la “coopération” et développent des pratiques basées sur l’apprentissage.

Grâce à cet événement, l’Institut L’Etoile Nejma de Tunis, le Horizon School College et l’Oxford International School sont devenus les premières écoles à dispenser l’éducation à la paix de HWPL en Tunisie.

L’éducation à la paix de HWPL permet aux étudiants d’apprendre à comprendre les différents points de vue, à coopérer et à promouvoir la responsabilité sociale.

Mme Hemlasid, enseignante à l’Etoile Nejma Tunis, a déclaré : “Cela a permis aux élèves d’exprimer leurs idées dans un environnement ludique très intéressant qui les a sensibilisés à la paix, à l’union et au respect mutuel. Je voudrais répéter cela avec d’autres thèmes”.

M. Abal, élève de 3eme de l’école Horizon, a déclaré : “Aujourd’hui, j’ai appris que la paix est vraiment importante dans nos vies et que nous devons nous respecter et nous aider les uns les autres”.

HWPL prévoit de conclure un protocole d’accord avec deux organisations tunisiennes de l’UNESCO et la LTDH (La Ligue Tunisienne pour la Défense des Droits de l’Homme), l’un des quatuors de dialogue national tunisiens.

HWPL a travaillé avec des experts de l’éducation du monde entier pour développer du matériel pédagogique afin que l’éducation à la paix puisse être appliquée dans divers environnements ainsi que dans les zones de conflit.

En outre, au cours des deux dernières années, elle a travaillé avec 214 écoles dans 36 pays pour mettre en place un programme de formation pilote.

Actuellement, HWPL diffuse une culture de la paix par le biais de l’éducation à la paix dans le monde entier, en coopération avec les commissions nationales de l’UNESCO.